В Москве обнаружен чемодан с телом девушки

На юго-востоке Москвы обнаружен чемодан с телом девушки. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя Следственного комитета (СК) России по Москве Юлию Иванову.

По имеющимся данным, на теле девушки не обнаружено видимых телесных повреждений. Отмечается, что на вид погибшей 18-25 лет, ее личность в настоящий момент устанавливается.

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«31 августа 2018 г. на участке местности вблизи забора по аллее Кремлевских Курсантов на юго-востоке Москвы прохожими был обнаружен чемодан, в котором лежало тело девушки на вид 18-25 лет. При визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено», — сказала Иванова.

Она добавила, что по данному факту столичный главк СК проводит доследственную проверку, на месте происшествия работают следователи и криминалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что по факту обнаружения тела девушки в чемодане в Воронцовском парке было возбуждено уголовное дело.