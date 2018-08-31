СБУ назвала свою версию покушения на Захарченко
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская подтвердила, что глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко погиб в Донецке. Об этом сообщает «Украинская правда».
По словам Гитлянской, СБУ известно о смерти Захарченко.
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«Мы считаем это результатом междоусобных войн», — сказала пресс-секретарь о смерти главы ДНР.
Ранее сообщалось, что Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Позднее в ДНР подтвердили, что Захарченко погиб. Администрация Захарченко назвала покушение терактом.