В МИД России прокомментировали гибель Захарченко в Донецке
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала гибель главы самопровозглавшенной Донецкой народной республики (ДНР) в результате взрыва в ресторане в Донецке. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, в российском внешнеполитическом ведомстве подтверждают сообщение о гибели Захарченко. Она подчеркнула, что в Москве убийство главы ДНР считают терактом, за которым стоит «киевский режим».
«Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных», — заявила Захарова.
В МИДе предположили, что в Киеве решили перейти к «кровавой бойне», не выполнив обещания о мире. Также она призвала мировое сообщество потребовать и проконтролировать «беспристрастное расследование этого преступления».