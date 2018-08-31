В ДНР назвали терактом покушение на Захарченко
В администрации главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что глава республики Александр Захарченко погиб в результате теракта. Об этом сообщает местное агентство ДАН.
«К сожалению, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате террористического акта», — сообщили в администрации Захарченко.
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Представители администрации отметили, что подробности инцидента в данный момент уточняются.
Ранее депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский подтвердил, что в результате взрыва в кафе «Сепар» погиб Захарченко.