В США арестовали угрожавшего убить журналистов из-за статьи о Трампе

В США арестовали 68-летнего калифорнийца по имени Роберт Чейн, после того, как он угрожал убить сотрудников газеты Boston Globe из-за редакционной статьи, призывающей по всей стране выступить против атак американского президента Дональда Трампа на СМИ. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным полиции, он обвиняется в том, что звонил в отдел новостей редакции газеты Boston Globe более десятка раз и угрожал сотрудникам. Звонки происходили с 10 августа, когда газета инициировала скоординированную акцию СМИ против Трампа, к которой присоединилось около 350 изданий. Отмечается, что Чейн также назвал газету «врагом народа» — словосочетание, которое ранее употреблял президент США Дональд Трамп в отношении средств массовой информации. В телефонных звонках Чейн угрожал прийти и стрелять сотрудникам в головы. После угрожающих звонков редакция усилила охрану. Тем не менее, в настоящее время его арестовали, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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«Арест Роберта Чейна должен служить предупреждением другим, что угрозы — это не шутка, это федеральное преступление. Все угрозы воспринимаются серьезно, так как мы никогда не знаем, намерен ли субъект, стоящий за угрозой, довести свои действия до конца. Потенциально обман это или нет, но каждая угроза будет прорабатываться [в ФБР] до конца», — говорится в заявлении Гарольда Шоу, спецагента, отвечающего за бостонское подразделение ФБР.

В июне в американском городе Аннаполис мужчина открыл стрельбу в редакции Capital Gazette, в результате которой погибли пятеро журналистов. Позже мужчине были предъявлены обвинения. Отмечалось, что стрелок много лет безуспешно судился с газетой и обрушивался с критикой в адрес ее сотрудников в интернете.