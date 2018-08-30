В Турции погибла российская пенсионерка

В турецкой Аланье во время купания в море умерла 74-летняя пенсионерка из России, сообщает газета Aksam.

Уточняется, что россиянке Вере Ярутиной стало плохо во время купания. На состояние женщины обратили внимание отдыхающие на пляже.

Они вытащили женщину из воды и вызвали скорую помощь.

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Несмотря на попытки врачей реанимировать пенсионерку, она скончалась. Причины смерти пока неизвестны.

Ранее на Крите туристка из России 20 часов провела в море после того, как ее на надувном матрасе унесло далеко от берега. 55-летняя россиянка пошла на море, чтобы искупаться, и пропала. Ее супруг и дочь обратились к спасателям. Женщину заметил пилот самолета европейского агентства по контролю границ Frontex. Ее подняли на борт самолета и доставили в медицинское учреждение.