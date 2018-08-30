В Новой Зеландии предложили запретить домашних кошек

Региональный совет в Новой Зеландии предложил запретить всех домашних кошек в попытке защитить животных, пишет британская газета The Guardian.

Согласно плану властей округа Омаи в Новой Зеландии, предусматриваетcя стерилизация, чипирование и регистрация всех домашних кошек. Затем, когда кошка умирает, жителям не разрешается иметь другую.

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Инициаторы таких мер объяснили это тем, что «хотели бы видеть ответственное владение домашними животными», поэтому дом — «не место для кошек.»

Обсуждение инициативы продлится до конца октября. Однако не все одобряют такой план, пишет газета.

Власти указывают также на то, что «домашние хищники» истребляют птиц в регионе.

Новая Зеландия работает над целью по «освобождению» государства от хищников к 2050 году, отмечается в материале. Этот план включает уничтожение крыс, горностаев и опоссумов.