В Волгоградской области заключенные напали на сотрудников колонии

Заключенные колонии общего режима в городе Волжский Волгоградской области напали на сотрудников исправительного учреждения. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, ночью 19 августа трое заключенных волжской колонии отправились к заброшенному заданию ремонтно-механического цеха, где осужденным должны были перекинуть «запрещенные предметы» через забор. Их обнаружил сотрудник колонии, который успел по рации вызвать подмогу.

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На сайте ведомства говорится, что после этого заключенные убежали в подсобное помещение теплицы. Когда их нашла «резервная группа» колонии, осужденные накинулись «с кулаками» на ее представителей.

«Дебоширов удалось усмирить, применив к ним физическую силу», — отмечается на сайте регионального управления СК.

Один из сотрудников УФСИН после драки с заключенными попал в медицинское учреждение.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что СК возбудил еще одно дело после нового видео с пытками в ярославской колонии.