Новости политики

Лукашенко напомнил о возможностях российского «Орешника» после атаки на резиденцию Путина

Лукашенко напомнил, что «Орешник» уничтожил завод на Украине за минуту
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что удар российским «Орешником» в 2024 году за минуту уничтожил завод «Южмаш» в Днепропетровске. Об этом он заявил в ходе посещения холдинга «Горизонт», цитирует его пресс-служба.

Президент обратил внимание на то, что «Южмаш» был огромным предприятием, уникальном в СССР.

«И вот «Орешник» нанес по «Южмашу» один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту», — сказал Лукашенко.

Комментируя недавнюю атаку украинских беспилотников на госрезиденцию президента России в Новгородской области, Лукашенко также заявил, что некоторые «горячие головы» предлагали Владимиру Путину нанести удар «Орешником» по центрам принятия решений на Украине, в частности по резиденции украинского президента, однако тот категорически отказался.

Белорусский лидер также подчеркнул, что до настоящего момента ни одна из сторон конфликта не пыталась совершить атаку на первых лиц, но Украина сделала это.

29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что по резиденции Путина в Новгородской области пытались нанести удар беспилотниками. Все дроны были уничтожены, подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее Лукашенко назвал атаку с применением беспилотников на резиденцию Путина «дичайшим терроризмом» на государственном уровне.
 
