Полиция уточнила данные о погибших при стрельбе во Флориде

В результате стрельбы в американском городе Джексонвилл, штат Флорида, погибли три человека, в том числе стрелок, пострадали 11. Об этом сообщил шериф города, передает NBC News.

Он отметил, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Как передает Associated Press, установлена личность стрелка. Им оказался 24-летний уроженец Балтимора.

Реклама

26 августа в торговом центре Jacksonville Landing, где проходил турнир по видеоигре, произошла стрельба. Первоначально сообщалось о четырех погибших и 11 пострадавших в результате инцидента.

По данным властей, стрелявший покончил с собой.