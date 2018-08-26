При пожаре в Чикаго погибли восемь человек

В результате пожара в жилом доме в американском городе Чикаго погибли восемь человек, сообщает Fox News со ссылкой на представителей экстренных служб.

Уточняется, что среди погибших шестеро детей.

Еще двое детей и один сотрудник экстренных служб были госпитализированы.

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Уточняется, что пожар произошел в трехэтажном жилом доме. Причина возгорания устанавливается.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил лесные пожары в штате Калифорния серьезным стихийным бедствием.