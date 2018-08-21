Ким Чен Ын разочаровался в развитии медицины в КНДР

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын раскритиковал развитие медицины и здравоохранения в стране. Об этом сообщило северокорейское агентство ЦТАК, передает РИА «Новости».

Глава государства посетил завод по производству медицинского оборудования Мёхянсан в провинции Пхёнан-Пукто. Ким Чен Ын отметил, что разочарован ситуацией на предприятии, также добавив, что стране «нечем гордиться» в области здравоохранения.

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По его словам, в различных секторах северокорейской экономики заметны скачки, в то время как в области общественного здравоохранения «они никогда не происходили».

«Нечем гордиться в этом секторе… нет такого предприятия, которое бы хорошо поддерживало уровень производственной среды, не говоря уже о модернизации оборудования», — отметил Ким Чен Ын.

Высший руководитель страны призвал власти укреплять материально-техническую базу в этом секторе.

Ранее СМИ рассказали о «чрезвычайно разъяренном» поведении Ким Чен Ына.