Суд оставил сестер Хачатурян под арестом

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщает РИА «Новости».

Тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома в Москве. В убийстве подозревают его дочерей, трех сестер Хачатурян.

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«Суд постановил: решение Останкинского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — постановила судья Валентина Лобочкина.

7 августа сторона защиты подала апелляционную жалобу в Останкинский суд по всем трем материалам.

Ранее сообщалось, что все сестры Хачатурян дали развернутые признательные показания следователю.