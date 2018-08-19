Кличко рассказал о подтоплениях в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на ситуацию с подтоплениями в некоторых районах города из-за сильных дождей, передает LB.ua.

По его словам, власти города не могут контролировать объем потоков воды.

«Ливневки были вычищены, коллекторы исправны. Но объем потоков воды мы контролировать никак не можем», — сказал он.

Реклама

По словам Кличко, то, что случилось в Киеве, периодически происходит и в других городах, в частности в европейских. Он также добавил, что в местах, где подтопления наблюдались раньше, на этот раз было спокойно, потому что там дежурили коммунальщики с помпами.

Ночью 16 августа в Киеве из-за грозы были повреждены кровли и фасады пяти домов, линии электропередачи, затоплена улица Крещатик, упали сотни деревьев.