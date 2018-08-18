В российском генконсульстве на Украине пообещали помочь экипажу «Механика Погодина»

Представитель российского генконсульства на Украине пообещал оказать помощь в связи с незаконным задержанием танкера России «Механик Погодин» в Херсоне. Об этом сообщает судоходная компания ООО «В.Ф. Танкер».

Отмечается, что российское судно пытается добиться разрешения на выход из акватории, но пока не смогло достичь никаких результатов: таможенная и пограничная службы не ответили на запрос о согласовании выхода судна, а капитан порта ответил на соответствующий запрос отказом со ссылкой на непредъявленное письмо погранслужбы.

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«После обращения судовладельца представитель генерального консульства России на Украине, посетивший судно, пообещал разобраться в ситуации и оказать необходимую поддержку в соответствии со своими полномочиями», — говорится в заявлении компании.

Ранее экипаж задержанного на Украине российского танкера «Механик Погодин» предотвратил третью незаконную попытку проникновения на судно.