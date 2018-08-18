Украинцам рассказали о плюсах отказа от горячего водоснабжения

Член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Мария Яковлева заявила, что стране следует отказаться от централизованного горячего водоснабжения. Об этом она сообщила изданию «Обозреватель».

Чиновница подчеркнула, что данную реформу на Украине стоило провести еще два десятилетия назад. В пример она привела европейские города, где система централизованной подачи горячей воды отсутствует, а вместо нее существует «система зонирования».

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«Все рассчитывается в зависимости от особенностей и факторов, присущих для отдельного района или города. Поэтому я считаю, что это очень хорошая инициатива», — пояснила Яковлева.

Также она отметила, что исполнению данной «гениальной», по ее утверждению, идеи может помешать лишь непрофессиональное «народное» их исполнение.

Ранее сообщалось, что Украина в 2018 году получит техническую возможность подавать воду в Крым.