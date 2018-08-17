Ватикан осудил священников Пенсильвании, которых обвинили в массовой педофилии

В Ватикане выразили «стыд и скорбь» после публикации в США доклада с заключением присяжных из Пенсильвании о католических священниках, которые обвиняются в массовом сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщает телеканал ABC.

В частности, в докладе говорилось о тысяче несовершеннолетних, которые стали жертвами католических служителей в шести епархиях в американском штате Пенсильвания.

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В Ватикане назвали практиковавшееся над детьми насилие «уголовно и морально предосудительным» и добавили, что папа Римский Франциск хочет искоренить «этот трагический ужас».

В письменном заявлении, используя нехарактерно для Святого престола резкие выражения даже в таких вопросах, представитель Ватикана Грег Берк обратился к жертвам, сказав, что «папа [Римский Франциск] на их стороне».

Телеканал отмечает, что каких-либо требований об отставке католических кардиналов в заявлении не последовало.

Ранее священник из Пенсильвании, упоминаемый в докладе, извинился после обвинения в педофилии более 300 католиков.