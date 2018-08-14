В Британии рассказали о задержанном по подозрению в наезде на пешеходов в Лондоне

Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес рассказал о задержанном по подозрению в наезде на пешеходов возле Палаты общин в Лондоне. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, 29-летний мужчина, врезавшийся на автомобиле в ограждение около здания нижней палаты британского парламента, является гражданином Великобритании иностранного происхождения.

Реклама

«Он британский подданный. Он приехал из другой страны», — сказал Уоллес.

Также замминистра отметил, что в настоящее время дело расследуется как теракт, однако это не окончательный вывод.

«На данный момент инцидент рассматривается как террористический, но мы еще не подтвердили это окончательно», — добавил Уоллес.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал разбившего машину у парламента Британии «животным».