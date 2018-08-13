Вертолет МЧС вылетел в Горно-Алтайск для спасения туристов

Вертолет МЧС России вылетел в Горно-Алтайск для спасения четырех туристов, которые заблокированы в горах. Об сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, спасатели вылетят к заблокированным на вершине Ак-Кем туристам после нормализации погоды в горах.

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Как отмечается, туристы находятся на связи со спасателями.

При этом у заблокированных в горах туристов есть горелка и хороший запас продуктов.

Ранее сообщалось, что спасатели спустили с Эльбруса попавшего в ледовую трещину альпиниста из Москвы.

Как отмечалось, спасатели спустили альпиниста на поляну Азау.