На Тайване при пожаре в больнице погибли девять человек

В тайваньском городе Синьбэй в результате крупного пожара в больнице погибли девять человек. Об этом сообщает «Синьхуа».

По данным агентства, при пожаре также пострадали 16 человек.

Как отмечается, пожарные смогли эвакуировать 31 человека из здания больницы.

Реклама

При этом 10 пострадавших находятся в критическом состоянии.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

В конце апреля сообщалось, что при пожаре на Тайване погибли семь человек.

Как отмечалось, в городе Таоюань на Тайване во время пожара на предприятии по производству микросхем погибли пятеро пожарных и двое рабочих,