Источник: в Сирии в результате взрыва погибли не менее 36 человек

В сирийской провинции Идлиб прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 36 человек, более 40 получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в сирийской оппозиции.

По имеющимся данным, взрыв произошел на оружейном складе в деревне Сармада в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. По словам источника, склад находился на нижнем этаже жилого здания, и взрыв привел к полному обрушению дома.

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«Число жертв взрыва на складе с оружием в Сармаде увеличилось на 36 человек, более 40 пострадавших доставлены в различные больницы», — сказал источник.

По его словам, причина взрыва на данный момент не установлена. Он также отметил, что склад принадлежит торговцу оружием.

Ранее сообщалось, что число погибших при теракте в сирийской провинции Эс-Сувейда превысило 200 человек.