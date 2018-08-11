На юго-западе Москвы неизвестные похитили киоск «Мосгорпечати»

На юго-западе Москвы неизвестные похитили киоск с прессой, сообщил источник в правоохранительных органах, передает агентство городских новостей «Москва».

«Вчера в полицию обратился юристконсульт КП «Мосгорпечать» и сообщил, что в неустановленное время, но не позднее 12 июля неизвестные похитили киоск «Мосгорпечати», расположенный на Ленинском проспекте в районе вл. 60, корп. 3», — рассказал источник.

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По его словам, ущерб от преступления оценивается в 1,3 млн рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 4 ст. 158 УК России («Кража в особо крупном размере»).

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