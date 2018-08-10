Суд продлил арест фигурантке дела о шпионаже Карине Цуркан

Лефортовский суд Москвы продлил арест бывшему члену правления компании «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже, сообщает РИА «Новости».

Арест продлен до 14 ноября. Заседание прошло в закрытом режиме.

Отмечается, что дело маркировано грифом «совершенно секретно», поэтому о фабуле практически ничего не известно.

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Как ранее заявил адвокат Цуркан Иван Павлов, ее обвиняют в передаче спецслужбам Молдавии данных о российских энергетических компаниях.

Карина Цуркан, которой ФСБ предъявила обвинения в шпионаже, была выведена из состава правления «Интер РАО». После того, как ФСБ предъявила обвинение в шпионаже Цуркан, Мосгорсуд постановил оставить женщину под арестом.