В Карелии горит Успенская церковь XVIII века

В управлении МЧС по Карелии сообщили о пожаре в Успенской церкви XVIII века, передает РИА «Новости».

Как отмечается, церковь Успения Божией Матери была построена в память о крестьянах, которые погибли во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Здание является памятником народного деревянного зодчества.

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«Подробностей пока нет. Удастся ли сохранить храм, тоже не известно», — заявили в МЧС.

Согласно имеющейся информации, к ликвидации возгорания привлечены пять пожарно-спасательных частей.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви Киевской области загорелись склады с резинотехническими изделиями, на место выехали пожарные.