В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета

В международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле столкнулись два пассажирских самолета, сообщает газета Hurriyet.

Столкновение произошло между Boeing 777 турецких авиалиний и самолетом компании Royal Air Moroc. Отмечается, что самолет марокканской компании, готовясь к вылету в Касабланку, во время руления задел хвостовую часть турецкого самолета.

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В результате происшествия никто не пострадал, оба лайнера получили незначительные повреждения. Инцидент расследуется.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Нью-Йорка пассажирский самолет экстренно сел из-за задымления, в результате инцидента пострадали три человека.