Названы регионы с самыми здоровыми детьми

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Чечня признана регионом с самыми здоровыми детьми в возрасте до 14 лет, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.

В 2017 году в Чечне на 100 тыс. детского населения пришлось 62 969,7 случая заболеваний.

В пятерку самых «здоровых» по этому показателю регионов вошли Кабардино-Балкария (115 723,7), Республика Тыва (125 022,2), Адыгея (132 902,7) и Бурятия (141 168,6).

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Наибольшее число болезней среди детей до 14 лет отмечается в Ненецком АО (352 120), Чукотском АО (349 436,5), Карелии (337 077,2), Республике Коми (335 574) и Архангельской области (333 831,2).

Ранее Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной водой.