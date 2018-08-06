Генконсульство России узнало о задержании россиянина в США от его семьи
Пресс-секретарь генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский заявил, что ведомство узнало о задержании одного из четырех россиян от его родственников. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, семья задержанного обратилась в генконсульство из-за того, что он не смог покинуть США.
Он также добавил, что в настоящее время задержанный содержится в следственном изоляторе Metropolitan correction center в Нью-Йорке.
Топольский подчеркнул, что между сотрудниками генконсультва России и следственными органами США пока не было официальных контактов по данному вопросу.
Ранее Топольский заявил, что генконсультво России послало в ФБР официальный запрос с просьбой предоставить доступ к четырем россиянам, которые были задержаны по подозрению в отмывание денег.