Генконсульство России запросило у ФБР доступ к задержанным россиянам

Пресс-секретарь генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский заявил, что ведомство послало в ФБР официальный запрос с просьбой предоставить доступ к четырем россиянам, которые были задержаны по подозрению в отмывание денег. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ФБР был отправлен запрос с просьбой консульского доступа к задержанным россиянам.

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Он также добавил, что ведомство обязано ответить на запрос России в течении трех дней.

Ранее сообщалось, что в США ФБР задержало четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и мошенничестве.

Как отмечалось, генконсульство России держит ситуацию на особом контроле.