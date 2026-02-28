Размер шрифта
Petra: ВС Иордании перехватили и сбили 49 иранских баллистических ракет и БПЛА
Lerner Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Армия Иордании заявила о перехвате и уничтожении 49 иранских баллистических ракет и беспилотников, которые были направлены в сторону территории страны. Об этом сообщает агентство Petra со ссылкой на источник в главном командовании Вооруженных сил.

«ВС отреагировали на 49 беспилотников и баллистических ракет, нацеленных на территорию Иордании», — сообщил представитель командования.

Средствами противовоздушной обороны Иордании было успешно перехвачено 13 баллистических ракет, а остальные цели — беспилотные аппараты — были уничтожены.

В результате зафиксированы незначительные разрушения, но пострадавших нет.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ нанес превентивный удар по Исламской республике. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана. В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее Иран нанес новый удар по базе НАТО в Кувейте

 
