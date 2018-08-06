Киев рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинское руководство рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией, передает «ТСН».
«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — заявил Омелян.
Ранее Омелян заявил, что российская сторона использует Крымский мост, а также военно-морские силы в Азовском море для того, чтобы у кораблевладельцев пропало желание заходить в украинские порты Бердянска и Мариуполя. Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в ответ на это заявил, что украинская сторона нарушила действующую нормативную правовую базу, задержав российское судно «Норд» и его экипаж.