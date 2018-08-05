Трамп объявил лесные пожары в Калифорнии стихийным бедствием

Президент США Дональд Трамп объявил лесные пожары в штате Калифорния серьезным стихийным бедствием. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

По данным пресс-службы ведомства, американский президент также распорядился выделить средства из фонда федеральной помощи в дополнение к усилиям штата и местных властей по восстановлению пострадавших от огня районов. Подчеркивается, что ситуацию осложняет сильный ветер.

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Также в Белом доме отметили, что в результате лесных пожаров на севере Калифорнии в субботу, 4 августа, погибли семь человек.

Ранее сообщалось, что около 37 тысяч жителей штата были эвакуированы из пожароопасных районов. Позднее Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за лесных пожаров.