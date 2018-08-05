МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре в ближайшие часы

МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие часы. Об этом сообщается на официальном сайте управления МЧС по региону.

По данным синоптиков Росгидромета, в воскресенье, 5 августа, в Москве ожидаются дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с. Начало непогоды ожидается уже в ближайший час, однако угроза дождей и грозы сохранится во второй половине дня и вечером 5 августа.

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МЧС рекомендует водителям при грозе припарковаться, так как вспышки молний могут ослепить и спровоцировать ДТП. Также москвичам посоветовали не находиться у водоемов и не рыбачить.

При порывистом ветре в ведомстве просят жителей по возможности не выходить на улицу, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не парковать там автомобили.

Ранее сообщалось, какая температура воздуха ожидается в Москве в воскресенье.