Задержанного на Чукотке американца доставили в Анадырь

Задержанного на Чукотке гражданина США доставили в Анадырь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

По данным агентства, в настоящее время американец находится в Анадыре.

«У нас всем необходимым людей всегда обеспечивают вне зависимости от гражданства», — заявил представитель администрации города.

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Ранее сообщалось, что генеральное консульство Соединенных Штатов во Владивостоке выясняет обстоятельства задержания гражданина США на Чукотке.

Как отмечалось, американец был задержан в селе Лаврентия на Чукотке. При этом гражданин США также попросил убежища в России.