Путин расширил список редких заболеваний

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение перечня редких заболеваний. Текст документа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый закон вносит изменения в положения федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В частности, он имеет целью передачу полномочий по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, которые больны гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом (типами I, II, VI) в полномочие федерального органа исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.