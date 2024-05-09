Путин прокомментировал взятие Бердычей

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул героизм российских военных при освобождении населенного пункта Бердычи в ДНР. Об этом пишет ТАСС.

«Добрали его все-таки. Сложно было, я знаю», — сказал Путин.

До этого в Минобороны сообщили, что группировка войск «Центр» взяла под контроль три населенных пункта в Донецкой народной республики (ДНР): Новобахмутовку, Семеновку и Бердычи.

Согласно сообщению ведомства, российские военные также нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ и отразили 66 контратак в районах населенных пунктов Ленинское, Уманское, Новгородское, Новокалиново, Очеретино и Нетайлово ДНР.

Позже глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу поздравил российских бойцов с освобождением населенных пунктов Соловьёво в ДНР и Котляровка в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Ранее Шойгу рассказал о расширении зоны контроля ВС РФ в ДНР.