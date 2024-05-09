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Россиянин сжигал коробки накануне Дня Победы и устроил пожар на 30 гектаров

В Забайкальском крае мужчина сжигал коробки и устроил пожар на 30 гектаров

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МЧС РФ по Забайкальскому краю

В Забайкальском крае мужчина решил сжечь картонные коробки накануне Дня Победы и устроил пожар на площади в 30 гектаров. Об этом сообщает МЧС по региону.

По информации министерства, инцидент произошел 8 мая в районе поселка городского типа Первомайский. Мужчина сжигал картонные коробки и пламя перекинулось на сухую траву. В результате начался пожар, который распространился на площади в 30 гектаров.

Сотрудники государственного пожарного надзора установили ответственного за произошедшее гражданина. Сообщается, что на него составили административный протокол — теперь ему придется выплатить штраф и возместить расходы на тушение возгорания.

До этого пожар произошел в строящемся ангаре, расположенном на территории морского торгового порта Петропавловск-Камчатский. К тушению привлекли 40 специалистов и более 11 единиц техники. Предварительно, людей в горящем ангаре не было.

Ранее россиянам объяснили, как спасти свой дом от лесного пожара.

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