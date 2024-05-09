В российской школе потолок обрушился на детей посреди урока

В Новосибирске во время урока в школе потолок рухнул на детей. Об этом во «ВКонтакте» сообщает »Инцидент Новосибирск».

По информации сообщества, инцидент произошел 7 мая в Ленинском районе. Во время урока в школе №40 в классе обрушился потолок. По словам очевидцев, осколки попали на детей.

Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Челябинской области потолок школы чуть не рухнул людям на головы. Инцидент произошел в городе Южноуральске. Потолочная штукатурка в коридоре одной из школ рухнула на пол, чуть не попав на головы троим людям, которые в момент аварии находились там. На кадрах с места происшествия видно, что после обрушения на потолке стали видны деревянные перекрытия.

Ранее после обрушения перекрытия в аварийном доме в Копейске возбудили дело.