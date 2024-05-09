Путин заявил о возможности производства наземных роботов для помощи штурмовикам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным организовать массовое производство наземных роботизированных платформ для оснащения ими штурмовых групп.

На встрече лидера страны с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, один из военных спросил президента о том, можно ли в России организовать массовое производство наземных роботизированных платформ, чтобы оснастить ими штурмовые группы.

«Возможно, конечно. Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть», — сказал Путин.

Лидер страны сообщил, что российские конструкторы и инженеры работают днем и ночью, чтобы опережать противника в военной технике, и у них это получается. По его словам, успех зависит от того, насколько Россия опередит врага в военных разработках.

В конце апреля сообщалось, что российские военные впервые применили на Украине штурмовые наземные дроны. Беспилотники обеспечили подавление позиций противника модулями с автоматическими гранатометами АГС-17 и выпустили несколько сотен гранат.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что российские войска используют роботов в зоне проведения СВО для эвакуации раненых, а также минирования и разминирования территории.

Ранее Путин прокомментировал взятие Бердычей.