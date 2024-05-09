Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожар на нефтебазе под Анапой полностью ликвидирован

Пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой полностью потушен

close
100%
«Мэрия Анапы»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Мэрия Анапы»

Пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

Отмечается, что возгорание было полностью ликвидировано в 11:08 по московскому времени.

До этого сообщалось, что под Анапой локализовали пожар на нефтебазе.

В ночь на 9 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объект. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Анапы, около шести беспилотников удалось сбить, однако несколько упали на территорию нефтебазы, от чего начался пожар. В результате возгорания оказались повреждены несколько резервуаров. По предварительной информации, никто в инциденте не пострадал.

Также 9 мая стало известно, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии. Сообщалось, что после удара на территории завода начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район с воздуха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами