Пожар на нефтебазе под Анапой полностью ликвидирован

Пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

Отмечается, что возгорание было полностью ликвидировано в 11:08 по московскому времени.

До этого сообщалось, что под Анапой локализовали пожар на нефтебазе.

В ночь на 9 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объект. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Анапы, около шести беспилотников удалось сбить, однако несколько упали на территорию нефтебазы, от чего начался пожар. В результате возгорания оказались повреждены несколько резервуаров. По предварительной информации, никто в инциденте не пострадал.

Также 9 мая стало известно, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии. Сообщалось, что после удара на территории завода начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район с воздуха.