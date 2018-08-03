Число погибших при пожаре в Сочи возросло до десяти

В Сочи увеличилось число жертв пожара в частном доме в Адлерском районе. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

Тела еще двух погибших были обнаружены при разборе завалов сгоревшего строения, таким образом число погибших увеличилось до десяти.

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30 июля произошло возгорание здания по улице Просвещения. Очаг возгорания произошел в кафе-шашлычной, откуда пламя перешло на соседнее здание, хозяин которого сдавал его отдыхающим. Установлено, что сгоревшие постройки были возведены самовольно.

В рамках расследования уголовного дела, мужчине, который возвел незаконную постройку, предъявили обвинение в оказании услуги ненадлежащего качества.

Точная причина возгорания станет известна по результатам пожаротехнической экспертизы.

По всем обнаруженным телам погибших назначены генетические экспертизы, отметили в СК.

30 июля сообщалось, что в Сочи при пожаре в частном доме погибли восемь человек.