Задержанный на Чукотке американец попросил убежища в России
Генеральное консульство Соединенных Штатов во Владивостоке выясняет обстоятельства задержания гражданина США на Чукотке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя американской дипмиссии.
По данным агентства, ранее появилась информация о задержании гражданина США в селе Лаврентия на Чукотке. Сообщалось, что он запросил политическое убежище в России.
«Мы в курсе ситуации. Мы работаем с местными властями и оказываем консульские услуги», — уточнил представитель генконсульства.
Отмечается, что в пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району не стали комментировать данный инцидент.
Ранее сообщалось, что россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, написал явку с повинной российскому следствию.