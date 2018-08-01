В Мексике нашли «черные ящики» упавшего самолета

В Мексике нашли бортовые самописцы самолета Embraer 190, который потерпел крушение в мексиканском штате Дуранго. Об этом сообщает Reuters.

Об этом заявил глава управления гражданской авиации Мексики Луис Херардо Фонсека Гусман.

По его словам, в настоящее время «черные ящики» Embraer 190 находятся в распоряжении властей Мексики.

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Он также добавил, что скорость расшифровки самописцев будет зависеть от степени повреждений «ящиков».

Ранее губернатор мексиканского штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро заявил, что причиной крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico стал резкий порыв ветра.

Как отмечалось, пилот самолета находится в стабильном тяжелом состоянии.