Полиция ООН выезжала на место убийства российских журналистов в ЦАР

Сотрудники полиции ООН, которая входит в состав миротворческого контингента в ЦАР, выезжала на место убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, заявил заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак, передает РИА «Новости».

«Сегодня бригада полиции ООН приехала в Сибут для поддержки национальной полиции в расследовании», — сказал Хак.

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По его словам, в настоящий момент обстоятельства инцидента до сих пор остаются невыясненными.

Ранее в ООН заявили, что погибшие российские журналисты не связывались с миссией в ЦАР и не просили о предоставлении охраны или автотранспорте.

31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.