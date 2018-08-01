В Париже закрыли Эйфелеву башню

В столице Франции Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки. Об этом сообщается в твиттере башни.

«Башня закрылась из-за забастовки. В настоящее время переговоры руководства монумента и профсоюза сотрудников приостановлены», — говорится в сообщении.

Как отмечается, руководство башни сожалеет в связи с временным закрытием монумента.

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Ранее сообщалось, что металлическое ограждение вокруг Эйфелевой башни в Париже заменят стеклянным.

Как отмечалось, прозрачными ударопрочными панелями толщиной в 6 см достопримечательность защитят на севере и юге, для чего потребуется 450 стекол.