СК проводит проверку по факту гибели мужчины в «Москва-Сити»
Следственный комитет России проводит проверку по факту гибели мужчины в комплексе «Москва-Сити». Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, на территории делового центра «Москва-Сити» было обнаружено тело неизвестного мужчины, с повреждениями, характерными для падения с большой высоты.
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Как отмечается, в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают личность погибшего.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина погиб в результате падения со смотровой площадки башни «Око» в комплексе «Москва-Сити».
Как отмечалось, от полученных травм мужчина скончался на месте.