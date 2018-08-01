СК проводит проверку по факту гибели мужчины в «Москва-Сити»

Следственный комитет России проводит проверку по факту гибели мужчины в комплексе «Москва-Сити». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, на территории делового центра «Москва-Сити» было обнаружено тело неизвестного мужчины, с повреждениями, характерными для падения с большой высоты.

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Как отмечается, в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают личность погибшего.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина погиб в результате падения со смотровой площадки башни «Око» в комплексе «Москва-Сити».

Как отмечалось, от полученных травм мужчина скончался на месте.