Названа предварительная причина крушения самолета в Мексике

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Крушение самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico в мексиканском штате Дуранго произошло почти сразу после взлета из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в своем твиттере сообщила компания OMA Aeropuertos, которая управляет аэровокзалами в этой части страны.

«Происшествие случилось, согласно предварительным версиям, из-за неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении компании.

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На сайте авиакомпании на момент написания новости нет сообщений о возможных причинах крушения самолета. Информации о погибших не поступало.

Ранее в минздраве штата заявляли, что в результате крушения самолета пострадали 18 человек.