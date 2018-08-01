Власти Мексики рассказали о пострадавших при крушении самолета

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Губернатор штата Дуранго написал в своем твиттере, что в результате крушения самолета Embraer-190 авиакомпании Aeromexico пострадали 80 человек. Сообщение чиновника передает Reuters.

Также он отметил, что в результате крушения самолета никто не погиб.

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Причины авиакатастрофы в данный момент неизвестны. На месте происшествия работают экстренные службы.

Состояние пострадавших не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Мексике потерпел крушение самолет со 101 человеком на борту. Факт инцидента подтвердили в авиакомпании. Позднее стало известно, что на борту находились 101 человек — 97 пассажиров и четверо членов экипажа.