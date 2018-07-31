В ООН подтвердили обнаружение трех погибших в ЦАР

Представитель миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) Владимир Монтейро подтвердил обнаружение трех погибших в Центральноафриканской республике. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, тела трех мужчин были обнаружены в автомобиле в 33 километрах к северу от Сибута.

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Он также добавил, что погибшие были доставлены в госпиталь MINUSCA в Сибуте.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты выехали на опознание убитых в ЦАР.

31 июля СМИ сообщили, что журналист Орхан Джемаль был среди троих убитых в Центральноафриканской Республике.