Замглавы ФСИН извинился за пытки в ярославской колонии

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко принес извинения заключенному Евгениею Макарову в связи с избиениями, которым тот подвергался в ярославской колонии №1. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам Максименко, ему стыдно за своих бывших сотрудников, которые это совершили. Он подчеркнул, что извинения Макарову обязательны.

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«Сначала я хотел бы принести извинения гражданину Макарову. Извинения его родным и близким», — сказал Максименко.

Ранее пресс-секретарь Заволжского районного суда Ярославля Наталия Сарбунова рассказала о решении заключить под стражу восьмого фигуранта дела о пытках в колонии №1.