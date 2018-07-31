Синоптики назвали сроки угасания лета в Москве

Синоптики пообещали теплую и сухую погоду на предстоящей неделе и предупредили, что затем лето начнет «угасать». Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По данным метеорологов, днем 31 июля жителям Москвы и Подмосковья следует ожидать небольшую облачность, осадков не предвидится. Максимальная температура воздуха в столице составит от +25 до +27°, по области от +22 до +27°.

Реклама

Как отмечается, погода в столичном регионе будет определяться очагом повышенного атмосферного давления скандинавского происхождения, что позволит установится «по-летнему погожим» дням. При этом синоптики предупреждают, что скоро погода начнет меняться.

«31 июля в Москве считается по климату самым теплым днем в году, после чего лето начинает медленно угасать», — рассказали в центре погоды.

Ранее сообщалось, что в ближайшие пять дней жителей столицы ожидает «кульминация лета».